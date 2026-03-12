Ein Dämpfer für die Breisgauer: Trotz Chancen und eines Pfostentreffers hat Freiburg auswärts weiter Probleme. Im Rückspiel soll dennoch ein historischer Schritt gelingen.
Genk - Der SC Freiburg hat auf dem Weg zur erhofften Viertelfinal-Premiere in der Europa League einen Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Julian Schuster verlor in der Runde der letzten 16 das Hinspiel beim belgischen Club KRC Genk mit 0:1 (0:1) und steht vor dem Wiedersehen am nächsten Donnerstag (18.45 Uhr) unter Druck.