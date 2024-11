Europa League: Start verpennt: Hoffenheim unterliegt in Braga

Start verpennt: Hoffenheim unterliegt in Braga

Die TSG 1899 Hoffenheim hat nach völlig verschlafenen Anfangsminuten bei Sporting Braga in der Europa League weiter an Boden verloren. Die Mannschaft des neuen Fußballtrainers Christian Ilzer unterlag am fünften Spieltag beim Tabellenfünften der portugiesischen Liga mit 0:3 (0:2). Damit warten die harmlosen Kraichgauer weiter auf den zweiten Sieg und müssen mit nur fünf Punkten ums Weiterkommen bangen.