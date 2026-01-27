Europa League: Sieben PAOK-Fans sterben auf Weg nach Lyon

Sie wollen ihr Team in Lyon anfeuern – dann kommt es zur Katastrophe. Was Augenzeugen und das griechische Außenministerium über den Unfall von griechischen Fans berichten.
Sieben Fans des griechischen Fußballclubs PAOK Saloniki sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Rumänien ums Leben gekommen. Die jungen Griechen waren auf dem Weg zum Europa-League-Spiel zwischen Olympique Lyon und PAOK, das am Donnerstag in Lyon stattfinden soll, wie der griechische Rundfunk unter Berufung auf das Außenministerium berichtete.