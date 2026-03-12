Europa-League-Gegner des VfB: Porto-Fans aus ganz Europa erobern Biergarten in Stuttgart

10 FC-Porto-Fans im Biergarten von Sonja Merz. Foto: STZN/Dürr

Am Donnerstagabend trifft der VfB Stuttgart im Europa-League-Achtelfinale auf den FC Porto. Die Gäste-Fans kommen aus den unterschiedlichsten Ländern nach Stuttgart.











Die Farbe Rot ist am Donnerstagmittag im Biergarten von Sonja Merz Tabu – außer den Mitarbeitern der Stuttgarter Wirtin rät die Polizei allen anderen von jener Farbe bei der Klamottenwahl ab. Denn Rot gehört zu den Vereinsfarben von Benfica Lissabon – und auf die Erinnerung an den Erzrivalen aus der portugiesischen Liga wollen die Fans des FC Porto bei der Einstimmung auf das Europa-League-Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart lieber verzichten. So erklärt es auch ein portugiesischer Polizist, der einen deutschen Kollegen durch den Schlossgarten begleitet.