Europa League: Furiose Freiburger stürmen ins Finale

Der SC Freiburg steht im Europapokal-Endspiel. Beim Sieg gegen Braga hilft ein früher Platzverweis. Ein Außenverteidiger trifft doppelt, Mittelfeld-Juwel Manzambi traumhaft.
Nach einem weiteren magischen Fußball-Abend inklusive Roter Karte, Doppelpack und Traumtor steht der SC Freiburg erstmals in einem internationalen Finale. Die Badener bezwangen Sporting Braga im Halbfinal-Rückspiel der Europa League mit 3:1 (2:0) und drehten so den 1:2-Rückstand aus dem unglücklich verlorenen ersten Duell vor einer Woche. Das Endspiel am 20. Mai in Istanbul wird für den SC die größte Partie der Clubhistorie.