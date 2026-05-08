Der SC Freiburg bejubelt einen historischen Europapokal-Coup. Die Bilder nach dem Sieg gegen Braga hätten Symbolwert, meint Maximilian Eggestein. Im Endspiel wartet eine hohe Hürde.
Freiburg - Kurz vor Mitternacht dröhnte der Party-Hit "Heute fährt die 18 bis nach Istanbul" aus der Kabine. Zuvor hatten die Profis des SC Freiburg ihren historischen Erfolg bereits ausgiebig mit den Fans gefeiert. Ein "unglaublicher Abend" sei das gewesen, sagte Doppeltorschütze Lukas Kübler. Die Szenen nach dem Schlusspfiff hätten "die Besonderheit und Geschlossenheit des Vereins" verdeutlicht, meinte Mittelfeld-Routinier Maximilian Eggestein.