Der SC Freiburg lässt Celta Vigo wieder keine Chance und setzt seine Europapokal-Reise fort. Spielen die Badener im Mai womöglich gar um zwei Titel?
Mit einem erneuten Traumtor und einer weiteren Topleistung ist der SC Freiburg ins Halbfinale der Europa League gestürmt. Nach dem 3:0 im Hinspiel war der Fußball-Bundesligist auch im Viertelfinal-Rückspiel viel zu stark für Celta Vigo und siegte beim spanischen Tabellensechsten mit 3:1 (2:0). Die schwachen Galizier hatten den Badenern lange nichts entgegenzusetzen.