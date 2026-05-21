Europa-League-Finale: „Vorbild“ – Nagelsmann lobt Freiburg nach Niederlage

Der SC Freiburg verliert das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Dennoch ist Bundestrainer Julian Nagelsmann vom Freiburger Weg begeistert. Beeindruckt ist er auch von Trainer Schuster.
Nach der Niederlage im Europa-League-Finale hat Bundestrainer Julian Nagelsmann dem SC Freiburg „zu einer herausragenden Europapokal-Saison“ gratuliert. Als Zuschauer hatte sich der 38-Jährige das Freiburger 0:3 gegen Premier-League-Topclub Aston Villa live im Istanbuler Stadion angeschaut. „So knapp vor dem großen Ziel zu scheitern, ist extrem bitter“, äußerte Nagelsmann Verständnis für die Enttäuschung.