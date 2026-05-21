Europa-League-Finale: Villa-Torwart Martinez spielte mit gebrochenem Finger gegen Freiburg

Emiliano Martínez gilt ohnehin als harter Hund. Das siegreiche Finale gegen den SC Freiburg bestritt der Argentinier mit einem gebrochenen Finger im Tor. Wie es dazu kam.
Aston Villas argentinischer Weltmeister-Torwart Emiliano Martínez hat mit einem gebrochenen Finger das Finale der Europa League bestritten – und den anschließenden Jubel. Nach dem 3:0 gegen den SC Freiburg in Istanbul verriet der 33-Jährige dem Sender ESPN, dass er sich die Verletzung schon beim Aufwärmen zugezogen hatte. „Aber ich habe das nicht als etwas Negatives empfunden“, betonte Martínez.