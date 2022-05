12 Tausende Frankfurt Fans sind am Mittwoch auf dem Weg ins Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Tausende Frankfurt Fans in weißen Shirts und Trikots sind am Mittwoch auf den Weg zum Finalstadion in Sevilla. Für die Eintracht geht es um den ersten internationalen Titel seit 1980. Die Polizei leitete den Aufmarsch kurzerhand um.















Link kopiert

Rund 10 000 Fußball-Fans von Eintracht Frankfurt sind am Mittwoch geschlossen vom Prado de San Sebastian zum Finalstadion Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla gelaufen.

Beim Fanmarsch trugen die Anhänger fast ausnahmslos weiße Shirts und Trikots. Auf dem Prado de San Sebastian hatten sich zuvor Zehntausende Anhänger der Hessen bei einer Art Festival auf das Finale gegen die Glasgow Rangers am Mittwochabend (21.00 Uhr/RTL) eingestimmt. Die Schotten, die fast alle in blau gekleidet waren, waren in der Metropole in Andalusien aber noch stärker vertreten.

Die Polizei leitete die Frankfurter kurzerhand um. Kurz vor dem Estadio Ramón Sánchez Pizjuán stoppten die Beamten die Hessen und hielten die Frankfurter Fans zunächst mit Reiterstaffeln zurück. „Ich bin jetzt 50 Jahre dabei, aber so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel wenige Stunden vor dem Anpfiff zum enormen Fanaufkommen. Für die Eintracht geht es um den ersten internationalen Titel seit 1980.