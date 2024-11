Europa League: Amsterdam: Unruhen rund um Fußballspiel Tel Aviv gegen Ajax

1 Rund um das Fußballspiel in Amsterdam kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen. Foto: Jeroen Jumelet/ANP/dpa

Eine Demo am Stadion vor dem Gastspiel eines israelischen Fußballclubs bei Ajax wird verboten. Doch Amsterdam erlebt trotzdem eine unruhige Nacht - mit hässlichen Szenen nach dem Spiel.











Amsterdam - Im Anschluss an das Fußballspiel des niederländischen Erstligisten Ajax Amsterdam in der Europa League gegen Maccabi Tel Aviv ist es zu gewaltsamen Zusammenstößen von propalästinensischen Demonstranten und israelischen Fans gekommen. Nach Angaben der Polizei gab es an mehreren Orten im Zentrum der niederländischen Hauptstadt Unruhen - wobei nicht näher erläutert wurde, von welcher Seite die Gewalt ausging. Insgesamt seien am Donnerstagabend 57 Menschen vorläufig festgenommen worden. Ob es dabei auch um Fußballfans ging, sagte die Polizei zunächst nicht. Ajax hatte das Spiel mit 5:0 gewonnen.