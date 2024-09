Sorge um Donald Glover (40) alias Childish Gambino: Der US-amerikanische Schauspieler und Sänger hat am Montag mit einem Statement auf Social Media mitgeteilt, den Rest seiner aktuellen Tour aufgrund von gesundheitlichen Problemen verschieben zu müssen.

Fans dürfen noch hoffen: "Behaltet eure Tickets"

Auf X und in einer Instagram-Story schreibt Glover: "Hallo an alle. Leider muss ich den Rest meiner Nordamerika-Tour verschieben, um mich auf meine körperliche Gesundheit zu fokussieren." Dabei verspricht er den Fans aber auch, dass sie ihn in Zukunft definitiv noch auf der Bühne sehen werden:" Behaltet eure Tickets. Alle Tickets können für die neuen Termine in Nordamerika eingelöst werden, wenn es sie gibt. Danke für die Privatsphäre. Danke für die Unterstützung. Danke für die Liebe."

Europa-Konzerte ab November noch nicht betroffen

Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, musste der unter dem Namen Childish Gambino bekannte Musiker am Sonntag seine Show in Houston "krankheitsbedingt" absagen. Bislang sind von den Verschiebungen offenbar nur die anstehenden Konzerte in Nordamerika betroffen. Welche Auswirkungen die Absagen auf die Europa-Termine ab November haben, ist noch nicht bekannt. Von 4. bis 13. November spielt Donald Glover voraussichtlich sieben Konzerte seiner "The New World Tour" in Deutschland - darunter in Köln, Hamburg, Berlin und München.