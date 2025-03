Nach Roter Karte für Al-Dakhil – VfB stolpert auch in Frankfurt

12 Ameen Al-Dakhil – hier gegen Hugo Ekitiké – flog mit Rot vom Platz. Foto: dpa/Arne Dedert

Der VfB hat das Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt mit 0:1 verloren. Das entscheidende Tor erzielt Mario Götze.











Link kopiert



Eintracht Frankfurt hat die Ergebniskrise des VfB Stuttgart verlängert und selbst einen wichtigen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation gemacht. Die Frankfurter gewannen am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga zu Hause in Überzahl 1:0 (0:0).