Euromotor-Messe in Stuttgart Laufsteg für Luxusautos

Von red 01. Dezember 2018 - 12:52 Uhr

Die Euromotor-Messe auf der Messe Stuttgart ist nur für „handverlesene“ Gäste geöffnet, wie die Veranstalter schreiben. Wer nicht zu dem illustren Kreis gehört, kann die Luxusautos, die dort präsentiert wurden, in unserer Bildergalerie anschauen.





Stuttgart - Das internationale Congress-Centrum der Landesmesse Stuttgart ist seit Freitag Schauplatz der Messe Euromotor. Thematisch dreht sich dort alles um Luxusautos, Luxusartikel und andere Luxusangebote aus den Bereichen Reisen, Mode und mehr, wie die Veranstalter schreiben. Die Messe ist nicht öffentlich zugänglich – nur, wer eine Einladung von den Ausstellern erhalten hat, darf rein.

Für diejenigen, die nicht dazu zählen, zeigen wir in unserer Bildergalerie Impressionen vom Messeauftakt, wobei sofort die schicken Schlitten ins Auge fallen. Die Euromotor begann am Freitag und endet am Sonntag, 2. Dezember.