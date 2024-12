Eurojackpot: Zwei Mal 60 Millionen gehen nach Deutschland

1 120 Millionen Euro waren im Jackpot. Foto: obs/Mari Lehtisalo

Zwei Lottospieler oder Tippgemeinschaften aus dem Ruhrgebiet und Rheinland-Pfalz haben den mit 120 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt. Das teilte Westlotto in Münster am Freitagabend nach der Ziehung in Helsinki mit. Demnach hatten die beiden Sieger oder Siegerinnen in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 8, 14, 45, 47 und 50 sowie die Eurozahlen 2 und 12. Dafür gibt es jeweils 60 Millionen Euro.