Ein Lottospieler aus Deutschland hat den Eurojackpot geknackt und gut 117 Millionen Euro gewonnen. Mit welchen Zahlen der Glückspilz genau richtig lag.









In Hamburg hat ein Lottospieler den Eurojackpot geknackt und gut 117 Millionen Euro gewonnen. Wie die Westdeutsche Lotterie am Freitag mitteilte, hatte der Sieger oder die Siegerin in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 3, 17, 19, 32 und 38 sowie die Eurozahlen 6 und 7.