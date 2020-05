1. Mai-Feiertag in Berlin-Mitte ZDF-Kamerateam angegriffen - Polizei: Verletzte in Klinik

Ein Kamerateam des ZDF ist am 1. Mai-Feiertag in Berlin von mehreren Personen angegriffen und verletzt worden. Sechs Angreifer wurden festgenommen, vier Opfer kamen in eine Klinik.