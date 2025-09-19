Eurojackpot heute mit 120 Millionen - wann ist Annahmeschluss?

Seit Wochen wurde der Hauptgewinn nicht geknackt - der Topf ist randvoll. Doch die Gewinnchance von 1:140 Millionen ist trotzdem geringer als bei 6 aus 49.
Heute Abend – Freitag, 19. September 2025 – werden die Gewinnzahlen für den Eurojackpot gezogen, bei dem es um satte 120 Millionen Euro geht. Nachdem der Jackpot bei der Dienstagziehung erneut nicht geknackt wurde, ist der Topf für die heutige Ziehung prall gefüllt und erreicht seine maximale Deckelung. In der zweiten Gewinnklasse wartet zusätzlich ein hoher sehsstelliger Betrag.