Todesfall in Weil im Schönbuch 35-Jähriger stirbt nach psychischer Ausnahmesituation

In Weil im Schönbuch ist es am Freitagnachmittag zu einem tragischen Vorfall gekommen. Augenzeugen berichteten, dass sie vor einer Bäckerei in der Robert-Bosch-Straße einen Toten gefunden haben.