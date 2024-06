1 120 Millionen gehen nach Dänemark. Foto: dpa/Federico Gambarini

Der Pott ist geknackt. 120 Millionen aus dem Eurojackpot gehen an einen Tipper oder eine Tippgemeinschaft in Dänemark.











Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft in Dänemark hat den Eurojackpot mit 120 Millionen Euro geknackt. Mit den Gewinnzahlen 1, 3, 24, 43, 49 und den beiden Eurozahlen 2 und 4 lag nach elf Ziehungen ohne Hauptgewinn erstmals wieder ein Spieler oder eine Tippgemeinschaft richtig, wie Westlotto am Dienstag nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. Auch der Gewinn der zweiten Klasse ging nach Dänemark - rund 7,8 Millionen Euro für zwei Spieler oder Spielgemeinschaften.