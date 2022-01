„Wer wird Millionär?“-Spezial Stuttgarter Kandidat gewinnt eine sonderbare Summe

In der „3-Millionen-Euro-Woche“ hatte ein Kandidat aus Stuttgart am Donnerstag die Chance auf den großen Jackpot. Ganz dafür reichte es nicht, trotzdem gewann er am Ende eine hohe, für die Sendung ungewohnt schiefe Summe.