1 Der Spieler oder die Spielerin hatte zwar nur zwei Spielfelder ausgefüllt, dafür aber einen Gewinn von exakt 2.724.741, 30 Euro eingefahren (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Sommer

Ein noch unbekannter Tipper aus Baden-Württemberg hat sich zum Lotto-Millionär gekrönt. Der Unbekannte hat beim Eurojackpot einen Gewinn von exakt 2.724.741, 30 Euro eingefahren.

Karlsruhe - Beim Eurojackpot hat sich ein noch unbekannter Tipper aus Karlsruhe mit nur vier Euro Einsatz zum Lotto-Millionär gekrönt. Der Spieler oder die Spielerin hatte zwar nur zwei Spielfelder ausgefüllt, dafür aber einen Gewinn von exakt 2.724.741, 30 Euro eingefahren, wie Lotto Baden-Württemberg am Samstag mitteilte. Seine fünf Zahlen 15, 26, 35, 37 und 43 auf der Spielquittung stimmten ebenso überein wie die 8 als eine der beiden Zusatzzahlen der europäischen Lotterie. Es war der 13. Millionentreffer im Südwesten in diesem Jahr.

Gewinne in derselben Höhe gingen in der zweiten Gewinnklasse auch an Glücksspieler in Rheinland-Pfalz, Sachsen, Dänemark und der Tschechischen Republik. Den mit 90 Millionen Euro maximal gefüllten Eurojackpot räumte dagegen ein Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet in Hessen ab. Seinen Tipp gab er für acht Euro im Internet ab, teilte Lotto Hessen mit.

Glücksspiel kann süchtig machen

Der deutsche Lottorekord wurde damit erneut eingestellt. Zuletzt hatte sich im Januar 2021 ein Spieler aus Ostwestfalen den Gewinn über 90 Millionen Euro gesichert. Im Jahr davor knackten im Februar ein Spieler aus dem Münsterland und im Mai ein Einzelsieger aus Bayern den Jackpot. 2016 räumte ein Spieler aus Baden-Württemberg erstmals 90 Millionen Euro ab - damals der höchste Gewinn in der deutschen Lottogeschichte.

Zuvor war der Eurojackpot sechs Mal nicht geknackt worden. Seit dem Start des Eurojackpots im Jahr 2012 hatte die europäische Lotterie zum 13. Mal die gesetzlich festgelegte Obergrenze erreicht.

Glücksspiel kann süchtig machen. So empfiehlt auch Lotto Baden-Württemberg nur dann zu spielen, wenn man nicht zwingend gewinnen muss. Zudem sollten Spieler ihr monatliches Spielkapital vorab festlegen - und das nicht nachträglich erhöhen. Auch sollte man nicht unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss spielen, wenn man unkonzentriert und unausgeruht ist oder gerade in einer depressiven Stimmung, rät das Unternehmen.

Mit den Einnahmen der staatlichen Lotto-Anbieter werden unter anderem Projekte aus den Bereichen Sport, Kultur, Denkmalpflege oder Soziales gefördert. Im vergangenen Jahr kamen bei Lotto Baden-Württemberg den Angaben zufolge rund 431 Millionen Euro für das Gemeinwohl zusammen.