Eurojackpot 90 Millionen Euro gehen an einen Gewinner

Von red/dpa 09. Februar 2018 - 21:29 Uhr

Ein Finne knackt den Eurojackpot. Foto: dpa

Der Jackpot ist geknackt. Wie am Freitagabend bekannt wurde, hat ein Gewinner den Eurojackpot abgeräumt und darf sich nun über 90 Millionen Euro freuen.

Stuttgart - Ein Lottospieler aus Finnland hat den Eurojackpot von 90 Millionen Euro gewonnen. Der Glückliche - oder eine Tippgemeinschaft - hatte nach Angaben von Westlotto am Freitag bei der Ziehung in Helsinki die 7-8-24-34-46 plus die zwei Zusatzzahlen 4 und 8 richtig angekreuzt. Zudem gab es nach Angaben von Westlotto acht weitere „Lotto-Millionäre“, fünf davon aus Deutschland.

Zuvor war der Eurojackpot zehn Mal nicht geknackt worden. Seit dem Start des Eurojackpots im Jahr 2012 hatte die europäische Lotterie zum vierten Mal die gesetzlich festgelegte Obergrenze erreicht.