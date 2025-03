Euro-Lira: Absturz nach Imamoglu-Verhaftung

1 Türkische Lira unter Druck. Foto: imago/Xinhua/Mustafa Kaya

Ist es ein Staatsstreich von Erdogan? Die innenpolitische Krise in der Türkei schlägt jedenfalls auf die Finanzmärkte durch. Die Landeswährung Lira verliert stark an Wert. Auch am Aktienmarkt gibt es ein Erdbeben.











Link kopiert



In der Türkei hat der Haftbefehl gegen einen wichtigen Kontrahenten von Staatschef Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch die Finanzmärkte erschüttert. Die Landeswährung Lira sackte zum US-Dollar auf ein Rekordtief ab, der Aktienmarkt brach ein und am Anleihenmarkt zogen die Renditen deutlich an.