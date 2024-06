EM 2024: Wird Robert Andrich zum Dänen-Schreck?

1 Mit vollem Einsatz: der Nationalspieler Robert Andrich Foto: Baumann/Julia Rahn

Der Mittelfeldspieler ist sich für keinen Zweikampf zu schade – weshalb ihm im Achtelfinale der Heim-EM gegen Dänemark eine zentrale Rolle zukommt.











Er ist bereit. Mit jeder Faser seines volltätowierten Körpers. Nichts anderes will Robert Andrich ausstrahlen. Trotz der Ruhe, die in seiner Stimme mitschwingt. Der Nationalspieler möchte am Abend vor dem Achtelfinale bei der Heim-EM nichts unbedachtes sagen. Auch nichts Provokantes, wie er es zu seinem Karrierebeginn über Jahre hinweg getan hat. Um aufzufallen, um anzuecken, um sich abzureagieren.