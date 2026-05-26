Für eine der "Euphoria"-Hauptfiguren ist die HBO-Serie Geschichte. Der Figurentod spaltet die Fangemeinde der Show - und ruft Entsetzen hervor. Auch der beteiligte Serien-Star hat sich in der Zwischenzeit geäußert.

Die einstige Teenie-Serie "Euphoria" ist in der aktuellen dritten Staffel stellenweise kaum wiederzuerkennen. Jetzt schockt ein grausamer Figurentod die Zuschauerinnen und Zuschauer der HBO-Serie. Eine der Hauptfiguren, die von Beginn an dabei war, hat in der siebten Episode aus Staffel drei das Zeitliche gesegnet. In den Weiten sozialer Netzwerke und des Internets reagieren etliche User geschockt, weil der Tod besonders grausam war. Andere Stimmen weisen auf die persönliche Situation des Schauspielers hin, der "Euphoria" nun verlassen hat.

Achtung, es folgen Spoiler zur siebten Episode der dritten "Euphoria"-Staffel Schon in der gesamten bisherigen aktuellen Staffel von "Euphoria" wurde angedeutet, dass eine der Hauptfiguren das Zeitliche segnen könnte. Zunächst schien Rue (Zendaya, 29) dem Tod besonders nahe. Zuhälter und Gangsterboss Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje, 58) hatte sie bereits bis zum Hals eingraben lassen und hätte sie mit Leichtigkeit töten können.

Doch dann ließ Gangsterboss Naz (Jack Topalian), bei dem Cassies (Sydney Sweeney, 28) Ehemann Nate (Jacob Elordi, 28) hohe Schulden hatte, den ehemaligen Football-Star in einem Sarg lebendig unter der Erde vergraben. Geplant war das wohl lediglich für 72 Stunden. Nate konnte durch ein Rohr atmen, das bis zur Oberfläche reichte. Doch genau das wurde ihm auch zum Verhängnis.

Denn eine Klapperschlange kroch dieses Rohr hinab und tötete die Figur der ersten Stunde, die seit 2019 Teil von "Euphoria" war. In sozialen Netzwerken zeigen sich viele Zuschauer geschockt ob der grausamen Art zu sterben.

"Diese ganze Szene mit Nate und der Schlange im Sarg ist wie mein schlimmster Albtraum - was zum Teufel war das denn?", kommentiert etwa eine Person auf X.

"Die Szene mit Nate und der Schlange in 'Euphoria' hat mich echt traumatisiert. Ich hab meiner Schwester immer wieder gesagt, dass er ein Dreckskerl ist, aber so einen Tod hat er nicht verdient", meint ein weiterer User dort.

Wollte Jacob Elordi "Euphoria" verlassen?

Auch Kritik an Nates Handlungsstrang in der dritten Season der HBO-Serie wird in Online-Kommentaren laut. "Wie kann man so viel Zeit darauf verwenden, Nate zu einer vielschichtigen Figur zu machen, ihm dann eine beschissene Handlung zu geben und ihn schließlich auf die langweiligste Art und Weise, die man sich vorstellen kann, sterben zu lassen?", meint etwa jemand.

Darsteller Elordi war unter anderem durch die 2019 gestartete dunkle Teenie-Serie "Euphoria" zu einem der größten Stars der Gegenwart geworden. Seitdem brillierte er etwa auch in "Frankenstein" von Guillermo del Toro oder Emerald Fennells "Saltburn".

Einige User in sozialen Netzwerken vermuten daher, dass der vielbeschäftigte Darsteller gar nicht mehr weiter in der Serie mitmachen wollte, die ihm zum absoluten Durchbruch verhalf - und die Figur Nate aus diesem Grund sterben musste.

"Ich habe mir gestern Abend 'Euphoria' angesehen. Ich schätze, Jacob Elordi hat diese schreckliche Serie endlich hinter sich", schreibt eine Person. Und weiter: "Der Typ hat echtes Talent. Diese Serie war reine Zeitverschwendung. Auf zu besseren Dingen. Er hat schon vorher und währenddessen unglaubliche Filme gedreht."

Ein weiterer User teilt ein Bild vom Dreh der Sarg-Szene in Episode sieben aus Staffel drei. Zu sehen ist ein lächelnder Jacob Elordi. Dazu heißt es im Kommentar: "Das Lächeln von jemandem, der weiß, dass sein 'Euphoria'-Vertrag endlich vorbei ist."

Jacob Elordi musste Schlange aufwecken

Darsteller Elordi hat übrigens auch selbst über seine Sterbeszene gesprochen. Er findet: "Das war ein cooler Abgang. Nate war jemand, der so viele Fehler gemacht und so viele falsche Entscheidungen getroffen hat. Es ist cool zu sehen, wie sich das alles entwickelt hat." Diese Aussagen Elordis fielen im Anschluss an die Ausstrahlung der neuen "Euphoria"-Episode in einem Behind-the-Scenes-Segment auf HBO, über das unter anderem "Elle" berichtet.

Auch enthüllte Elordi, dass mit einer echten Schlange gedreht wurde - oder genauer mit zwei. Für Szenen, in denen ihm die Schlange besonders nah kam, wurde eine Boa constrictor eingesetzt, die verkleidet war. "Sie hatten eine Boa constrictor, an deren Ende sie eine künstliche Rassel befestigt hatten", so Elordi.

Diese Schlange sei "super süß" gewesen. "Sie war wirklich kuschelig. Aber sie war wirklich müde. Es war eine schläfrige Schlange. Ich musste sie ein bisschen anstupsen, damit sie aufwachte."

Die finale Folge der aktuellen "Euphoria" wird in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni deutscher Zeit ausgestrahlt. Das Finale verspricht viel Spannung. Etliche Handlungsstränge wie etwa der um Rue und die Drogendealer Laurie (Martha Kelly, 58) und Alamo harren noch ihrer Auflösung. HBO hat auch bereits einen Trailer zum Staffelabschluss (und möglichen Serienende) veröffentlicht.