Für eine der "Euphoria"-Hauptfiguren ist die HBO-Serie Geschichte. Der Figurentod spaltet die Fangemeinde der Show - und ruft Entsetzen hervor. Auch der beteiligte Serien-Star hat sich in der Zwischenzeit geäußert.
Die einstige Teenie-Serie "Euphoria" ist in der aktuellen dritten Staffel stellenweise kaum wiederzuerkennen. Jetzt schockt ein grausamer Figurentod die Zuschauerinnen und Zuschauer der HBO-Serie. Eine der Hauptfiguren, die von Beginn an dabei war, hat in der siebten Episode aus Staffel drei das Zeitliche gesegnet. In den Weiten sozialer Netzwerke und des Internets reagieren etliche User geschockt, weil der Tod besonders grausam war. Andere Stimmen weisen auf die persönliche Situation des Schauspielers hin, der "Euphoria" nun verlassen hat.