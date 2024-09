EuGH Urteil: Stuttgarter Verbraucherschützer siegen gegen Aldi Süd

1 Aldi muss seine Werbung umformulieren. Foto: Helen Moser

Ein Urteil aus Europa hat weitreichende Folgen. Bei der Werbung dürfen Preise nicht erst hochgesetzt werden, um sie dann wieder als günstig anzupreisen.











Link kopiert



Im Kleingedruckten hat sich schon manch ein vermeintliches Schnäppchen als gar nicht so tolles Angebot entpuppt. Aber wer liest schon das Kleingedruckte? Zahlreiche Supermarktprospekte setzen darauf, dass dem Kunden die großen Zahlen ins Auge springen. Minus 25 Prozent steht dann da, oder 56 Prozent billiger. Aber billiger als was? Billiger als der günstigste Preis der letzten 30 Tage, sagt die Verbraucherzentrale Baden Württemberg. Billiger als der letzte Preis, sagen Aldi und andere Händler. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat nun eine Entscheidung gefällt, und die ist ebenso knapp wie eindeutig: die Sicht der Verbraucherzentrale ist in diesem Zusammenhang die einzig richtige.