Eugenstraße in Fellbach: Verletzte bei Unfall mit Linienbus

1 Passagiere sollen sich bei der Polizei melden. Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein 47-jähriger Busfahrer streift am Montagabend in der Eugenstraße in Fellbach mit seinem Linienbus einen geparkten Ford Transit. Dabei bricht eine Glasscheibe im Bus. Mehrere Passagiere werden verletzt. Die Polizei sucht betroffene Fahrgäste.











Ein Linienbus hat am Montag gegen 20.25 Uhr in der Eugenstraße in Fellbach mit der linken hinteren Fahrzeugseite einen geparkten Ford Transit touchiert. Durch den Unfall zersplitterte eine Seitenscheibe im hinteren Bereich des Busses und verletzte mehrere Fahrgäste. Ein 29-jähriger Fahrgast wurde an der Hand verletzt.