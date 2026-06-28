Eugensplatzfest in Stuttgart: Fest-Premiere am Hitzewochenende - positive Bilanz trotz weniger Besucher

Eine Hitzewelle sorgte dafür, dass weniger Besucher als erwartet zum ersten Eugensplatzfest kamen. Die Veranstalterinnen und Veranstalter sind trotzdem zufrieden.
Ein leckeres Eis, ein kaltes Getränk und die Sonne auf der Haut spüren - Sommerfeste sind eine schöne Sache. Am Samstag gab es all das und noch mehr am ikonischen Eugensplatz. Zum ersten Mal fand dort das Eugensplatzfest statt, organisiert wurde das ganze von dem Casa Schützenplatz-Verein. „Wir wollen der Nachbarschaft, aber auch allen anderen Stuttgarterinnen und Stuttgartern eine weitere Plattform bieten und einen Ort der Begegnung schaffen“, erklärte Vereinsmitglied und Mitorganisator Patrick Puschinski vor dem Fest.