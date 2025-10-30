Um die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice ist es ruhig geworden, seit ihr Vater Prinz Andrew seine Titel niederlegen musste. Die beiden sollen nicht in Großbritannien sein.

Während in Großbritannien die Negativschlagzeilen um ihren Vater, Prinz Andrew (65), nicht abreißen, befinden sich Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) offenbar im Ausland. Beatrice soll laut dem "People"-Magazin auf einer Konferenz in Riad, Saudi-Arabien, gewesen sein. Eugenie war dem Bericht zufolge gerade auf einem Foto aus Paris zu sehen, das eine Freundin auf Instagram geteilt hatte.

Eugenie und Beatrice sind abgetaucht Ob die Reisen mit dem Skandal um Prinz Andrews Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) zu tun haben, ist allerdings unklar. Andrew hatte am 17. Oktober wegen des Epstein-Skandals seine Titel zurückgegeben. "In Gesprächen mit dem König und meiner unmittelbaren sowie weiteren Familie sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die anhaltenden Anschuldigungen gegen mich von der Arbeit Seiner Majestät und der Königsfamilie ablenken", hieß es in einer persönlichen Erklärung Andrews. Darin verkündete er, er werde "meinen Titel und die mir verliehenen Ehren nicht mehr führen. Wie ich bereits zuvor gesagt habe, weise ich die gegen mich erhobenen Vorwürfe entschieden zurück."

Kurz nach dem Statement fehlten seine beiden Töchter trotz Einladung offenbar beim "Pink Ball" in London, wie das "Hello"-Magazin berichtete. Eine offizielle Begründung für ihr Fernbleiben gab es demnach nicht.

Palast bestreitet Treffen zwischen Prinz William und seinen Cousinen

Der Kensington Palast reagierte unterdessen auf ein Gerücht, wonach Thronfolger Prinz William (43) seine Cousinen Beatrice und Eugenie aufgefordert haben soll, im Streit um die Royal Lodge Druck auf Andrew auszuüben. Aufgebracht hatte dies die Journalistin Emily Maitlis in einem Podcast. Im Streit darum, ob Prinz Andrew und seine Exfrau Sarah Ferguson (66) das weitläufige Anwesen räumen müssen, soll den beiden Prinzessinnen nahegelegt worden sein: "Ihr müsst euren Vater dazu bringen, aus der Royal Lodge auszuziehen, sonst werden wir die Gültigkeit eurer Titel überprüfen."

Laut dem "Mirror" bestritt der Palast, dass das angebliche Treffen zwischen Prinz William und seinen Cousinen stattgefunden habe. Zudem sei die Behauptung, William könne jemandem seinen Titel aberkennen, "sachlich unrichtig".