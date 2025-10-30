Um die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice ist es ruhig geworden, seit ihr Vater Prinz Andrew seine Titel niederlegen musste. Die beiden sollen nicht in Großbritannien sein.
Während in Großbritannien die Negativschlagzeilen um ihren Vater, Prinz Andrew (65), nicht abreißen, befinden sich Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) offenbar im Ausland. Beatrice soll laut dem "People"-Magazin auf einer Konferenz in Riad, Saudi-Arabien, gewesen sein. Eugenie war dem Bericht zufolge gerade auf einem Foto aus Paris zu sehen, das eine Freundin auf Instagram geteilt hatte.