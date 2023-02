1 Koordiniert von Stuttgart aus: Soldaten der US-Luftwaffe beladen in Delaware eine Transportmaschine mit Hilfsgütern für Erdbebenopfer in der Türkei. Foto: Eucom/Marco Gomez

Das Europa-Kommando der US-Streitkräfte in Stuttgart (Eucom) koordiniert den militärischen Beitrag zur Hilfeleistung der USA für die Erdbebenopfer in der Türkei. Am Donnerstag sei ein Team aus dem Stuttgarter Hauptquartier auf dem türkischen Militärflughafen Incirlik eingetroffen, teilte Eucom am Freitagabend mit. Es kläre, wie das US-Militär möglichst schnell die Hilfeleistungen erbringen könne, um die die türkische Regierung das Entwicklungshilfeministerium gebeten hat.

Flugzeugträgergruppe im Einsatz

Bereits am Dienstag hatte Eucom die Flugzeugträgergruppe um die George Herbert Walker Bush ins östliche Mittelmeer beordert. Sie steht bereit, um die Versorgung mit Hilfsgütern und die medizinische Betreuung zu unterstützen.

Mehr als 1300 Hilfsflüge

Eucom teilte weiter mit, dass amerikanische Heeresflieger in den vergangenen Tagen von Incirlik aus Erstversorger in die am schlimmsten betroffenen Regionen gebracht und von dort Verletzte ausgeflogen hätten. Die US-Kräfte würden aktuell um weitere Transporthubschrauber verstärkt. Auf dem türkischen Fliegerhorst seien bis Freitag bereits mehr als 1300 internationale Hilfsflüge abgefertigt worden, türkische und amerikanische Soldaten arbeiteten dort Hand in Hand.

„Tragischer Verlust an Menschenleben“

Eucom-Kommandeur Christopher Cavoli, der zugleich Nato-Oberbefehlshaber ist, sagte: „Wenn ein Verbündeter oder Partner einer unberechenbaren Katastrophe und einem so tragischen Verlust an Menschenleben gegenübersteht, zögern die USA niemals, der Not dieser Nation zu begegnen.“