EU-Zoll-Deal mit den USA: Kein Blankoscheck für Donald Trump

Die EU stimmt dem demütigenden Zoll-Deal mit den USA zu. Doch die Union hat aus ihren Erfahrungen mit dem US-Präsidenten gelernt, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.
Auf Donald Trump ist kein Verlass. Das ist die bittere Lehre der Europäer aus dem Streit der vergangenen Monate. Diese Erkenntnis spiegelt sich in der nun erzielten Einigung in Sachen Zoll-Deal deutlich wider. Aus dem Papier spricht vor allem der Wille zur Schadensbegrenzung – und ein großes Misstrauen gegenüber dem wichtigsten Handelspartner.