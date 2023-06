1 Der Holzmühleweiher in Vogt bei Ravensburg gilt laut EU-Experten in Sachen Wasserqualität als mangelhaft (Archivbild) . Foto: imago/Kickner/imago stock&people

Die Gewässer im Südwesten weisen fast durchweg eine sehr gute Qualität auf – doch es gibt Ausnahmen. Der Überblick zu einer Auswertung der EU-Umweltagentur.









Die Badegewässer in Baden-Württemberg weisen nach Angaben von EU-Experten fast durchweg eine hervorragende Wasserqualität auf - nur drei Badestellen wurden als mangelhaft eingestuft. So der Holzmühleweiher in Vogt bei Ravensburg, der Sunthauser See bei Bad Dürrheim und bei Hörschwag die Lauchert im Zollernalbkreis.