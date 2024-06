EU-Spitzenposten: Deutliche Signale aus Brüssel

1 Die estnische Regierungschefin Kaja Kallas soll neue Außenbeauftragte der EU werden. Das ist eine deutliche Botschaft an Wladimir Putin. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Das Personal für die EU-Spitzenposten ist nominiert. Ursula von der Leyen und Kaja Kallas sind eine gute Wahl, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.











Link kopiert



Aufatmen in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs haben sich doch noch zusammengerauft. Zumindest die Spitzenpositionen der EU-Kommission sind nun vergeben. Das Bild, das die Europäische Union in diesen Tagen abgegeben hat, war allerdings fatal. Die Demokratie in Europa wird von innen und außen bedroht, doch die Verantwortlichen verloren sich in einem EU-typischen, kleinlichen Postenschacher.