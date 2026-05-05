Eine EU-Richtlinie zur gleichwertigen Bezahlung von Männern und Frauen soll bald als nationales Recht gelten. Die Bundesregierung lässt sich Zeit. Was bedeutet das für die Betriebe?
Diese Vorgabe wird sicher gerissen: Bis zum 7. Juni sollte Deutschland die EU-Entgelttransparenzrichtlinie in nationales Recht umsetzen. Deren Ziel ist es, mit nachvollziehbaren Gehaltssystemen in den Unternehmen die Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern zu stärken. Betroffen sind praktisch alle Unternehmen, doch viele sind nicht vorbereitet; es gibt nicht einmal einen abgestimmten Gesetzentwurf. Was bedeutet die unklare Lage?