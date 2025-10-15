EU-Pläne für Filterzigaretten-Verbot: Was ist dran?

Geheimpapier enthüllt: Wollen EU und WHO Zigarettenfilter verbieten und Verkaufsstellen reduzieren – und ein Rauchverbot für Jugendliche?
Ein radikaler Vorstoß im Kampf gegen das Rauchen zeichnet sich in der Europäischen Union ab. Wie die österreichische „Kronen Zeitung“ als erste berichtet hatte, plant die EU-Kommission offenbar ein Verbot von Filterzigaretten und E-Zigaretten. Ab wann das gelten könnte, ist jedoch noch unklar. Quellen in Brüssel haben den kursierenden Berichten am Dienstag offiziell widersprochen - allerdings erst nach etwa einer Woche.