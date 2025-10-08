EU-Parlament entscheidet: Der Streit um ein Verbot des „Veggie-Schnitzels“ ist zum Kulturkampf geworden

Das EU-Parlament will Bezeichnungen wie Veggie-Schnitzel verbieten. Der Streit lenkt von den echten Problemen der Bauern ab, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.
Ein Veggie-Schnitzel soll in Zukunft nicht mehr Schnitzel genannt werden dürfen. Es ist eine Entscheidung von fraglichem Mehrwert, dass sich die Mehrheit der Abgeordneten im Europaparlament für ein Verbot der geläufigen Bezeichnung ausgesprochen hat. Das geschehe für die Klarheit und zum Wohle der Konsumenten, argumentieren die Befürworter eines Verbots. Allerdings haben sich in der Vergangenheit im Supermarkt vor dem Kühlregal mit den vegetarischen Lebensmitteln keine Dramen um verwirrte Kunden abgespielt. Die Bürger reagieren auf das Auftauchen von Fleischalternativen offensichtlich besonnener und mit größerer Gelassenheit als manche EU-Parlamentarier.