EU-Parlament: Die Grünen streiten über die Mercosur-Abstimmung

War es richtig, für eine Überprüfung des Mercosur-Abkommens zu stimmen? Darüber streiten nun die Grünen. Denn die Abstimmung sorgt aus zwei Gründen für Kritik.
Katharina Dröge stand mit verschränkten Armen auf der Bühne, Annalena Baerbock sprang entnervt von ihrem Platz auf, und die als Gastrednerin geladene belarussische Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja musste warten: So sah es aus, als vor etwas mehr als zwei Jahren ein Streit über das Mercosur-Abkommen auf dem Grünen-Parteitag eskalierte. Schon damals zeigte sich, wie gespalten die Grünen auf die geplante Freihandelszone zwischen der EU und dem südamerikanischen Mercosur-Staatenbund schauen. Bei einer Abstimmung setzten sich ganz knapp die Skeptiker durch.