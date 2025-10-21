EU-Parlament beschließt Reform: Neue Regeln beim Führerschein – Fahrverbote und Probezeit künftig europaweit

Fahrverbote sollen künftig in der ganzen EU gelten. Auch eine zweijährige Probezeit wird für Fahranfänger überall verpflichtend.
Das Europaparlament hat zwei Gesetze für eine Reform der europäischen Führerscheinregeln beschlossen. Die Abgeordneten winkten am Dienstag in Straßburg die Änderungen durch, mit denen Fahrverbote wegen übermäßigen Rasens oder Alkohols am Steuer künftig EU-weit gelten sollen. Verpflichtende Gesundheitstests für ältere Autofahrerinnen und Autofahrer sind hingegen endgültig vom Tisch. Darauf hatten sich Abgeordnete und Vertreter der 27 EU-Länder bereits vor mehreren Monaten geeinigt.