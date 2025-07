EU-Kommission: Misstrauensvotum gegen Ursula von der Leyen

1 Die Kommissionspräsidentin muss sich einem Misstrauensvotum im EU-Parlament stellen. Foto: IMAGO/Ritzau Scanpix/IMAGO/Mikkel Berg Pedersen

Die Chefin der EU-Kommission ist erst wenige Monate im Amt und muss sich schon einem Misstrauensantrag stellen. Dessen Erfolg ist aber mehr als ungewiss.











Ursula von der Leyen ist eine Vollblutpolitikerin. Am Mittwoch empfing die EU-Kommissionspräsidentin mit der ihr eigenen distanzierten Herzlichkeit Pekings Außenminister Wang Yi. Drei Wochen vor dem wichtigen EU-China-Gipfel sollte sich der seltene Gast wohlfühlen in Brüssel. Das Lächeln der Deutschen wirkte wie immer wie ins Gesicht zementiert, nichts deutete darauf hin, dass Ursula von der Leyen zu diesem Zeitpunkt schon wusste, dass ihr Ungemacht droht. Der Grund: die Kommissionspräsidentin muss sich einem Misstrauensvotum im EU-Parlament stellen. Eingebracht wurde der Antrag von dem extrem-rechten rumänischen Abgeordneten Gheorghe Piperea aus der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR). Unterstützt wird er von mindestens 72 Abgeordneten, was bedeutet, dass über ihn während der Tagung des Parlaments in der kommenden Woche debattiert und abgestimmt werden muss.