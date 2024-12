EU-Kommission: Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen Ex-EU-Kommissar

1 Dem ehemaligen EU-Kommissar Didier Reynders wird vorgeworfen, Geld gewaschen zu haben. Foto: dpa/Jean-Francois Badias

Wenige Tage nach seinem Ausscheiden aus dem Amt wird in Belgien gegen Didier Reynders ermittelt.











Didier Reynders sorgte als EU-Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit bis vor wenigen Tagen noch für Recht und Ordnung. Nun ist der Belgier selbst im Visier von polizeilichen Ermittlungen. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem 66-Jährigen Geldwäsche vor. Der Politiker sei zu den Vorwürfen vernommen worden und seine Wohnung im Brüsseler Stadtteil Uccle und ein Landhaus in Vissoul, in der Nähe von Lüttich wurden durchsucht, berichten die investigative Medienplattform „Follow The Money“ und die belgische Zeitung „Le Soir“.