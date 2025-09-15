EU-Klimapolitik: EU scheitert am Streit über die Klimaziele

Bei der UN-Klimakonferenz in Brasilien im November will Europa eigentlich geschlossen mit ehrgeizigen Plänen auftreten. Doch daraus wird es nun wohl nichts.
Der Klimaschutz rückt in Europa in die zweite Reihe. Allerdings will keiner der tonangebenden EU-Staaten dafür offen die Verantwortung übernehmen. Geplant war, dass am Donnerstag die Umweltminister über das neue EU-Zwischenziel abstimmen, die Treibhausgasemissionen bis 2040 um 90 Prozent verglichen mit dem Stand von 1990 zu verringern. Doch daraus wird wahrscheinlich nichts, was maßgeblich auch an Deutschland liegt.