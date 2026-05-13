EU-Initiative: Bahnfahrt ohne Grenzen

Es ist Zeit, an den erbitterten Streit über das Roaming zu erinnern. Noch vor zehn Jahren konnte es zur Kostenfalle werden, das eigene Handy im Ausland einzuschalten. Dann lichtete die EU per Gesetz den Gebührendschungel und inzwischen haben sich alle daran gewöhnt, das Smartphone im Urlaub auch ohne Panikattacken zu benutzen. Von dem Streit redet heute keiner mehr.

Die Wagenburgmentalität der Bahn Nun plant Brüssel erneut, Europa im Sinne seiner Bürger etwas angenehmer und kundenfreundlicher zu gestalten. Das Buchen von grenzüberschreitenden Bahntickets soll in Zukunft einfacher werden. Das zwingt die Unternehmen europaweit zu Transparenz und Zusammenarbeit, was aber ihrer über viele Jahrzehnte praktizierten Wagenburgmentalität widerspricht. Denn trotz Interrail, Eurostar und Nightjet ist Europas Bahnverkehr alles andere als grenzenlos.

Die Bahn muss an der Attraktivität arbeiten

Die Argumente der Verantwortlichen sind auch in diesem Fall ähnliche wie vor dem Abschaffen der Roaminggebühren. Technischen Hürden werden ins Feld geführt oder gerne auch der überbordende Dirigismus aus Brüssel. Das Problem der Unternehmen ist aber nicht ein Mehr an Konkurrenz oder ein Zuviel an Europa. Die Bahn hat ein Problem mit der eigenen Attraktivität, Deutschland ist nur ein Beispiel unter vielen. Das Schienennetz ist marode, darunter leidet nicht nur die Pünktlichkeit. In der Folge bekommt das Personal den Zorn der Fahrgäste ab und ist oft frustriert. Diese Missstände werden sich nicht über Nacht beheben lassen. Aber die Verantwortlichen in den Bahnzentralen könnten den Vorstoß aus Brüssel als Chance sehen. Ein einfaches Buchungssystem für Fahrten kreuz und quer durch Europa wäre ein wichtiger Schritt, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.