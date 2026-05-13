EU-Initiative aus Brüssel: Mit einem Zugticket quer durch Europa

Die EU-Kommission will lange Bahnreisen einfacher und damit zur Alternative zum Flugzeug machen. Gestärkt werden sollen auch die Rechte der Fahrgäste.
Die Idee klingt gut: Eine Reise, ein Ticket. Was beim Fliegen gelingt, ist für Europas Bahnfahrer allerdings ein Wunschtraum. Das will die EU-Kommission nun ändern und die Buchung grenzüberschreitender Zugreisen einfacher machen. Gleichzeitig sollen auch die Fahrgastrechte deutlich ausgeweitet werden. So sollen die Passagiere etwa bei verpassten Anschlüssen europaweit eine Entschädigung bekommen. Die Hoffnung ist, dass auf diese Weise die Bahn eine attraktivere Alternative zum Flugzeug wird.