EU-Hilfen für Stahlindustrie: Der Worte sind genug gewechselt

Die EU muss der Schlüsselbranche Stahlindustrie mit gezielten Maßnahmen schnell helfen, meint Korrespondent Knut Krohn.











In Brüssel wird sehr viel geredet im Moment. Nach einem strategischen Dialog mit der Landwirtschaft, saß die EU-Kommission mit Vertretern der Autoindustrie am runden Tisch und nun folgen die Stahlunternehmen. Die Skepsis ist groß, denn in der Vergangenheit waren solche Veranstaltungen häufig schöne Fototermine für die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die dann aber eher folgenlos blieben.