EU-Gipfeltreffen: Merz sieht Mercosur-Abkommen auf der Zielgeraden

1 Kanzler Merz will durch einen raschen Abschluss des Mercosur-Abkommens das Signal an die Welt senden, dass man mit den Europäern schnell verhandeln könne. Foto: Omar Havana/AP/dpa

Mit Blick auf weitere Handelsabkommen im Indopazifischen Raum will Merz das Mercosur-Abkommen rasch unter Dach und Fach bringen. Doch Paris fordert weiter inhaltliche Korrekturen.











Brüssel - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) rechnet mit einem schnellen Abschluss des Handelsabkommens zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten. Nach dem EU-Gipfel in Brüssel sagte der CDU-Vorsitzende, die Staats- und Regierungschefs der EU seien sich grundsätzlich einig, "dass das Mercosur-Abkommen jetzt so schnell wie möglich verabschiedet werden muss". Es habe von keinem der Staats- und Regierungschefs noch grundsätzliche Einwände gegeben. Es gebe nur noch kleinere offene Fragen an einzelnen Punkten.