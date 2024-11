EU-Gipfel in Budapest: Europa ohne Führung

1 Kanzler Olaf Scholz gibt am Rande des EU-Gipfels in Budapest eine improvisierte Pressekonferenz. Die meisten Fragen kommen zum Ende der Ampel in Berlin. Foto: dpa/Kay Nietfeld

In einer von Krisen geschüttelten Welt findet sich niemand, der in der EU Verantwortung übernehmen könnte. Stattdessen keimt ein neuer Nationalismus, der die Union in ihrer Existenz bedroht, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.











Angela Merkel wurde in Brüssel bei ihrem Abschied als Bundeskanzlerin einst mit Standing Ovation verabschiedet. Olaf Scholz wird diese Ehre nicht vergönnt sein. Natürlich hat die deutsche Regierungschefin Fehler gemacht, diese Gefahr ist immer gegeben, wenn Entscheidungen gefällt werden müssen. Allerdings hatte Merkel verstanden, dass Deutschland in Europa eine Führungsrolle übernehmen muss – und besteht diese nur darin, in zähen Verhandlungen einen tragfähigen Kompromiss zu erarbeiten. Olaf Scholz hingegen zeigte von der ersten Minute an sein Desinteresse gegenüber europäischen Fragen. Damit schwächt der Kanzler nicht nur Deutschland, sondern die gesamte Europäische Union.