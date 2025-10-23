EU-Gipfel in Brüssel: Mutloses Europa

Die EU sucht Wege aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht, notwendig wären aber grundlegende Reformen, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.
Der Brüsseler Gipfel sendet viele Signale an die Welt: an die Ukraine, an Russland, die USA, China, aber auch an die europäischen Industrieunternehmen. Die Staats- und Regierungschefs beweisen einen ehrgeizigen politischen Gestaltungswillen. Das Problem ist: Wirklich entschieden wird wenig. Darüber kann auch das 19. Paket der Russlandsanktionen nicht hinwegtäuschen.