Am Ende wurde das Coronavirus nicht zum Spaltpilz der EU. Habemus Hilfspaket! Das ist eine historische Leistung. Eine Lehre erteilt uns der Gipfel aber auch, kommentiert Bärbel Krauß.









Stuttgart - Am Ende zählt nicht nur, was hinten rauskommt, um den großen Europäer und früheren deutschen Kanzler Helmut Kohl in abgewandelter Form zu zitieren. Aber dass der EU-Gipfel sich angesichts der globalen, von Corona ausgelösten Wirtschaftskrise neben dem billionenschweren EU-Haushalt für die nächsten sieben Jahre auf ein 750-Milliarden-Hilfspaket zur Milderung der ökonomischen Pandemiefolgen verständigt hat, ist natürlich der zentrale Teil dieses historischen Gipfelerfolgs. Und historisch ist das Brüsseler Treffen der Staats- und Regierungschefs gewesen, auch wenn es in der Geschichte der Europäischen Union schon einmal um 25 Minuten längere Verhandlungen gegeben hat, wie fleißige Chronisten sofort errechnet haben.