EU-Führerscheinregeln: Im Hamsterrad der Empörung

1 Das Europaparlament hat neue EU-Führerscheinvorgaben verabschiedet. Foto: Sina Schuldt/dpa

In der EU werden neue Führerscheinregeln eingeführt. Der heftige Streit darüber passt in unsere aufgeregte Zeit, sollte aber eine Warnung sein, kommentiert Knut Krohn.











Beim Auto hört für die viele Menschen der Spaß auf. Für die einen ist es der Inbegriff der Freiheit, für die anderen ein die Umwelt zerstörendes Werk des Teufels. Entsprechend hitzig wurde über die EU-weite Verschärfung der Führerscheinregeln gestritten. Für einige Politiker in Brüssel war die Debatte eine ideale Gelegenheit, sich bei ihren Anhängern zu profilieren.